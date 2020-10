Altro che Covid! A Cesenatico apre una nuova agenzia viaggi

Aprire un’agenzia viaggi mentre il mondo chiude le frontiere? Con un po’ di coraggio e tanta tenacia si può.

E’ nata così, al civico 41 di via Montaletto a Cesenatico, l’agenzia Giramondo Viaggi, celebre franchising italiano che, dal 1979 ad oggi, ha inaugurato quasi duecento sportelli in tutto il mondo.

Alla consolle di questa nuova avventura imprenditoriale una giovane coppia di Cesenatico – Ale & Romy – che, pur in un momento non favorevole per gli spostamenti, hanno deciso di inseguire il loro sogno e dare vita a questo nuovo polo della vacanza organizzata.

“Offriamo, come tutte le agenzie, pacchetti viaggio dei più importanti tour operator mondiali – spiegano – ma la nostra forza è la vacanza ‘su misura’, ovvero la capacità di profilare ogni tipo di viaggio in base alle specifiche esigenze del viaggiatore. A noi basta un budget, una meta e qualche indicazione di massima per costruire, con una logica sartoriale, il pacchetto giusto per ogni esigenza”.

In un mercato che ormai viaggia sul web, il loro principale competitor resta il ‘fai da te’: “Organizzarsi le vacanze da soli può anche essere stimolante – replicano – noi stessi l’abbiamo fatto per tanti anni, ma oggi, nell’epoca del Covid, i rischi potenziali di un viaggio sono molto più elevati rispetto al passato. Tutti i nostri pacchetti sono corredati da assicurazioni che tutelano il viaggiatore nel caso in cui scatti, all’improvviso, un lockdown. Oppure, se a causa di una pandemia, si resta bloccati in un paese, l’assicurazione che proponiamo si fa carico di tutte le spese supplementari del soggiorno. Insomma, forse mai come in questi mesi, è importante pensare anche agli imprevisti che potrebbero nascere durante una vacanza”.

In ogni caso, a causa della pandemia mondiale, l’orientamento del viaggiatore italiano, quest’anno, sembra ormai quello di restare nel Belpaese: “In questo periodo vanno per la maggiore la Sicilia, la Puglia e la costiera Amalfitana – spiegano – noi proponiamo diverse varianti, quella che sta andando molto bene è il tour in pullman della Puglia, ovvero sei giorni e cinque notti in hotel a 4 stelle con accompagnatore h24 a soli 890 euro a persona tutto compreso. Per chi invece vuole comunque oltrepassare i confini abbiamo un’offerta per una settimana a Tenerife in hotel a 5 stelle all-inclusive a soli 590 euro a persona, volo incluso”.

E la forza di Giramondo Viaggi è proprio il prezzo: “Con 200 euro tutto compreso – ricordano – si acquista tranquillamente un weekend con aereo e hotel a 3 stelle in alcune delle più affascinanti capitali europee, come Helsinki, Varsavia o Stoccolma. Inoltre, abbiamo delle soluzioni molto interessanti per chi preferisce l’appartamento. Grazie ad una convenzione con un’agenzia internazionale abbiamo disponibilità di alloggi a New York così come in tutti gli angoli più sperduti del pianeta”.

E il bonus vacanze? “Abbiamo agenzie viaggi, come Eden, che lo accettano. In tutti gli altri casi – concludono – ci occupiamo noi di selezionare ed indicare quelle strutture che, eventualmente, accettano il voucher. E questo è sicuramente un servizio che garantiamo solo noi”.