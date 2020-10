Lo rimprovera perché non ha la mascherina. E lui gli rompe il naso

A bordo del treno un passeggero l’ha rimproverato perché non indossava la mascherina. Lui, irritato da quel richiamo, gli ha sferrato un cazzotto in pieno volto procurandogli un trauma commotivo facciale e la frattura del naso per una prognosi totale di 22 giorni.

Per questo un 36enne di Cesenatico (alto un metro e sessanta con fisico palestrato e capelli corti rasati ai lati) è finito prima in carcere e poi agli arresti domiciliari con l’accusa di aggressione e lesioni con l’aggravante della crudeltà visto che – come hanno riportato alcuni testimoni – l’aggressore ha continuato a picchiare il malcapitato passeggero anche quando questi era sanguinante a terra.

L’episodio è accaduto giovedì scorso alla stazione di Cervia. Riconosciuto attraverso le telecamere e arrestato dai carabinieri, il 36enne di Cesenatico si è difeso dicendo che “l’uomo si era spacciato per controllore e voleva fargli la multa”.