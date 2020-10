Versari: “Nessun ritorno alla didattica a distanza”

“Nessun ritorno alla didattica a distanza”. Lo garantisce, almeno per il momento, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, Stefano Versari, che – al grido di “La scuola va avanti” – esclude il provvedimento anche per gli studenti delle scuole superiori, per i quali si era ipotizzato un ritorno alle lezioni on line per alleggerire la pressione sul trasporto pubblico. “Questa ipotesi non c’è e non è contemplata nel Dpcm appena approvato”, taglia corto Versari, a margine della presentazione del Festival della cultura tecnica.

“Dopo i primi giorni di smarrimento – ha aggiunto – oggi si è stabilita una procedura abbastanza consolidata con le Ausl e con l’autorità sanitaria e non c’è più l’incertezza sul cosa fare: si sa che cosa si deve fare, come si deve intervenire. Non abbiamo avuto ancora scuole chiuse, si interviene per piccoli gruppi”.