Impresa dei 2 ponti, da Cesenatico a Firenze

C’è un’impresa, forse più goliardica che puramente agonistica, che vede impegnata una ciurma di ciclisti di Cesenatico e non solo. Parte domani, sabato l’edizione 2020 del “Ride ciclistico Cesenatico Firenze” per portare il verbo romagnolo là dove quello italico ha preso forma. Diciassette ciclisti e 4 driver si preparano a partire dal Ponte del Gatto di Cesenatico per raggiungere il Ponte Vecchio di Firenze. Se sul versante storico, artistico e architettonico non c’è paragone tra i due ponti, sul versante dell’idea, i partecipanti alla coast to coast non hanno rivali. Un tour per bagnare i panni in Arno, andata e ritorno in due giorni, che per certi aspetti ricorda la pellicola Fight Club, ma senza pugni. Infatti mentre scriviamo stiamo trasgredendo alla prima regola del gruppo “clan-destino” a cui si può accedere solo se si conosce qualcuno del ride che affonda le radici negli anni ’70. E, per chi volesse unirsi all’impresa, è inutile cercare su internet. Unico indizio è quello di cercare… “nei peggiori locali, là dove si respira aria di copertoncini da corsa. Come in tutte le corse clandestine”.