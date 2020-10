Martedì il 76° anniversario della Liberazione di Cesenatico

Martedì 20 ottobre, in occasione delle celebrazioni per il 76° anniversario della Liberazione di Cesenatico, le istituzioni della città – insieme a una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali, combattentistiche e miliari – partendo dal Municipio cittadino deporranno corone di alloro nei luoghi che ricordano i Caduti Partigiani. Il corteo farà tappa a Ponte Ruffio, alla Rocca di Cesena e al Cimitero Cittadino. Alle ore 10.30, al Cimitero Cittadino, verrà celebrata una Santa Messa in ricordo delle 264 vittime.

Le celebrazioni verranno effettuate seguendo tutte le norme di distanziamento al fine di evitare assembramenti.

“Martedì – sono le parole del sindaco Gozzoli – celebriamo un momento importante di Cesenatico, la giornata che decretò la fine di uno dei periodi più oscuri della nostra storia nazionale, 20 anni di dittatura fascista. Anni di persecuzioni razziali che hanno causato vittime innocenti ed eccidi efferati, anni in cui la democrazia e i diritti di ogni persona sono stati spazzati via da un potere persecutorio e crudele. Commemorare le 264 persone, tra militari impegnati nei diversi fronti e i civili morti durante il fronte, è un dovere di tutti noi affinché il ricordo dell’orrore che l’Italia ha vissuto non svanisca e venga tramandato nel tempo”.