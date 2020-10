Cosa aspettarci dalla stagione delle emiliane impegnate in Serie A

Un gradino sotto il Sassuolo nelle gerarchie interne alla nostra Regione ci sono Bologna e Parma che, comunque, dovrebbero conquistare la permanenza in massima serie senza particolari patemi d’animo. Entrambe le società hanno un presidente statunitense ed entrambe hanno deciso di puntare su progetto giovane e solido che possa durare negli anni. La scelta di affidare la panchina a Sinisa Mihajlović, per quanto riguarda il Bologna, e a Liverani, per quanto riguarda il Parma, non fa altro che confermare quanto siano elevate le ambizioni delle due compagini emiliane. Certo, la strada da fare per accorciare il gap che oggi separa felsinei e crociati dalle prime della classe è tanta ma la sensazione è che entrambe abbiano ormai raggiunto un buon livello e che, per fare il salto di qualità, ci sia bisogno di sacrifici economici. Il percorso intrapreso, a ogni modo, è quello giusto e dopo aver messo i conti in ordine Bologna e Parma approcciano alla nuova stagione con l’obiettivo minimo di migliorare il posizionamento in classifica dell’anno scorso quando entrambe avevano conquistato la salvezza con diverse giornate di anticipo.

In vista della nuova stagione del calcio italiano non vediamo l’ora di scoprire cosa riuscirà a fare il Sassuolo di De Zerbi, ma siamo sicuri che anche Bologna e Parma ci faranno divertire e non poco.