Test sierologico: le farmacie di Cesenatico si organizzano

A Cesenatico le richieste ci sono e i telefoni delle farmacie sono della città sono intasati. Da oggi (lunedì 19 ottobre) infatti è attivo lo screening – voluto dalla Regione Emilia Romagna prima in Italia – su base volontaria, con test sierologici rapidi, per la ricerca degli anticorpi anti Covid-19.

Ma attenzione lo screening, che permette di identificare se le persone sono entrate in contatto con il virus, non è rivolto a tutti, ma è rivolto solo a:

genitori dei bambini e degli alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore)

alunni/studenti, loro fratelli e sorelle, nonché ulteriori familiari conviventi previo consenso dei genitori/tutori/soggetti affidatari dei minori

studenti universitari col medico curante in Regione

Quindi lo screening non è possibile farlo a pagamento, non è dedicato a categorie a rischio ed inoltre l’esecuzione avviene solo su appuntamento.

“Abbiamo iniziato questa mattina con 10 appuntamenti – spiegano dalla Farmacia Ioli – Mentre per il pomeriggio abbiamo altri 8 appuntamenti. Ci siamo organizzati con una persona dedicata allo screening e devo dire che il telefono squilla ogni due minuti per chiedere informazioni”.

“Per questa settimana abbiamo 60-80 prenotazioni – spiegano dalla Farmacia Grassi – C’è tanta burocrazia, quindi abbiamo deciso di inviare via mail al cliente tutti i moduli da compilare, in questo modo una volta che arrivano all’appuntamento in farmacia procediamo con il test e l’invio di tutti i documenti. Stiamo ricevendo tantissime telefonate, ma nella maggioranza dei casi sono pazienti che chiedono informazioni”.

Anche la Farmacia Faedi si sta organizzando per iniziare lo screening “in sicurezza per i nostri clienti – spiegano – Li faremo negli orari di chiusura della farmacia. Da noi le telefonate al momento non sono tante, forse anche perchè a Cesenatico, fortunatamente, i casi Covid sono contenuti”.