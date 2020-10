1000 miglia a Cesenatico. Ecco quando e il percorso

La 1000 miglia torna a passare da Cesenatico. L’evento, al momento della stesura del servizio, pare confermato a tutti gli effetti. La stessa organizzazione sul proprio sito comunica di aver “messo a punto un preciso e puntuale protocollo dedicato alla tutela della sicurezza e della salute di chi parteciperà, a qualunque titolo, alla manifestazione”. Veniamo all’evento: il tipico rombo d’epoca che accompagna la sfilata di gioielli su quattro ruote è prevista per il 23 ottobre. Orario previsto le 5 con provenienza Cervia. A questo link puoi guardare il nostro video dell’edizione 2019 per le vie di Cesenatico.

Percorso Le auto arriveranno dal cavalcavia della ss16 e si immetteranno in via Mazzini, poi a seguire in via F. Crispi, via G. Cecchini e, da questa, confluiranno nella via Armellini in direzione ponte sul Canale in Via Saffi per giungere, infine, al controllo orario istituito in piazza Pisacane. Conclusa l’operazione, da qui proseguiranno per via Saffi per il cavalcavia di via Dante, poi via Fossa, via Canale Bonificazione, via Campone Sala fino alla rotonda Verzaglia dove proseguiranno per via Staggi in direzione Gambettola.

Modifiche alla circolazione stradale Sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione eccetto veicoli storici della “ Mille Miglia” nella via Mazzini, da via Squero/Vicolo Fosse ed in via Saffi da c.so G. Garibaldi fino a viale Roma, a partire dalle ore 03:00 fino alle ore 11:00 del giorno 23 ottobre, con le pre – chiusure in via Mazzini per via Gaza/Magrini, poi in via Baldini con le intersezioni di via Largo Cappuccini e di via Caporali, eccetto residenti.

Sarà istituito, per il tempo della chiusura di Mazzini – Saffi, il temporaneo doppio senso di marcia nel tratto di via Mazzini compreso fra via Gaza/ Magrini e via Squero/Vicolo Fosse. Fanno eccezione ai divieti di cui sopra i veicoli di Polizia, di Emergenza e di Soccorso. Ravvisata la necessità di interdire la circolazione e la sosta nel periodo della manifestazione in oggetto, nelle vie e piazze di cui sopra al fine di salvaguardare la sicurezza e la pubblica incolumità dei partecipanti e degli spettatori.