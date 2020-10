Al “Bufalini” nessun ricovero in terapia intensiva per Covid

“Per il momento la situazione è sotto controllo. All’ospedale Bufalini di Cesena non abbiamo registrato, in questa seconda ondata Covid, alcun nuovo ricovero in terapia intensiva”. Lo ha detto Carlo Lusenti (direttore del presidio medico ospedaliero di Cesena, Cesenatico e San Piero) in un’intervista a Il Resto del Carlino.

“Al momento – ha aggiunto – sono 15 i ricoverati nel reparto Covid del Bufalini, hanno tutti più di 65 anni ma nessuno è in terapia intensiva. Da quando è ripresa l’epidemia, a metà settembre (in estate il reparto si era svuotato, ndr), abbiamo ricoverato in tutto 25 persone”. Molto rassicuranti le parole di Lusenti: “A marzo – ammette – non sapevamo cosa c’era, le persone arrivavano in ospedale in condizioni più gravi. Ora si presentano al primo sintomo. Tra i nuovi casi ci sono ora anche tanti asintomatici. Si riesce a diagnosticare prima la malattia e a trattarla prima coi farmaci a disposizione”.

Ma quanti posti ci sono in ospedale per i malati Covid? “Al momento 40 posti già pronti, ma possiamo arrivare fino a 160 posti per pazienti Covid, comprese 32 terapie intensive. In primavera siamo arrivati fino a 100 ricoverati per Covid-19”.

Anche gli accessi al Pronto Soccorso non sono aumentati: “Sono quelli usuali e anche gli accessi per sospetta sintomatologia Covid non hanno messo in difficoltà il pronto soccorso. In più tutte le attività dell’ospedale sono aperte: nessuna funzione è stata interrotta a causa del Covid, né visite, né interventi”.