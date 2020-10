Dal 3 novembre torna la prosa al teatro Galli di Rimini

Dopo la musica, il Teatro Galli di Rimini riparte anche con la stagione di prosa con 24 serate di spettacolo, programmate anche al Teatro degli Atti, dal 3 novembre al 20 dicembre nel segno della danza contemporanea, del monologo d’autore, della commedia e della musica.

Il cartellone prende il via con due degli spettacoli che erano stati annullati per l’emergenza sanitaria: Paola Bianchi e Simona Bertozzi, coreografe e danzatrici, saranno protagoniste rispettivamente di Energheia e di ILINK. Don’t stop the dance.

Per i Maestri della parola Ivano Marescotti, affermato interprete di cinema e di teatro, sarà il protagonista di Andrà tutto stretto, monologo comico ma a tratti anche drammatico sui comportamenti, sulle abitudini e sulle considerazioni degli italiani durante il lockdown (11 novembre); Roberto Mercadini, affabulatore e poeta, interpreterà Little boy, nome in codice della bomba atomica sganciata su Hiroshima (14/11). E poi sarà Federico Buffa, celebre storyteller e giornalista, a raccontare storie di protagonisti del Novecento (17 e 18 dicembre).

Non mancherà l’omaggio al centenario di Federico Fellini con Giulietta, nella versione teatrale di Valter Malosti, con protagonista Roberta Caronia (17/12) e con Felliniana della compagnia Artemis Danza di Monica Casadei (12 e 13 dicembre).

Completa il cartellone un doppio appuntamento con la commedia e con la musica: Maria Amelia Monti torna a Rimini insieme a Roberto Turchetta con un testo scritto da Natalia Ginzburg, La parrucca, mentre l’Orchestra di Piazza di Vittorio col concerto Credo, musiche originali ed elaborazioni di pagine di Gioachino Rossini, Benjamin Britten, Guillame de Machaut e canti di varie confessioni, suonerà il 20 dicembre.