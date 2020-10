Halloween in Romagna è festa del buon cibo

Questo anno nessuna sagra confermata, eventi fermi o molto piccoli spingeranno la maggior parte delle famiglie con bambini a casa in attesa dell’Halloween 2021 che viene già immaginato dai più.

Per quest’anno sarà difficile vedere i bimbi allegri correre per le vie a caccia di un dolcetto: non ci saranno sfilate di streghe e fantasmi ma per chi ama sognare ci pensa Betway che in un pezzo sul Blog l’Insider racconta un paio di eventi che prima o poi bisognerà scoprire dal vivo.

Ogni luogo ha le sue tradizioni, i suoi eventi e persino il suo cibo di questo periodo dell’anno. Certo è che questo anno l’assenza degli allegri spiritelli si farà sentire però si potrà rimediare magari conoscendo meglio le nostre tradizioni.

Halloween: la tradizione

Da queste parti Halloween è conosciuto come il week end che comprende il giorno dei defunti e quello di Ognissanti. Un momento da passare in famiglia con ottimo cibo. Moltissime sono le storie di streghe e fantasmi che si raccontano ma come sempre dalle nostre parti una festa così non poteva essere che all’insegna del buono. In Romagna, un pò come tutta Italia è ancora viva l’usanza di lasciare apparecchiata la tavola con i resti della cena, acqua vino, pane e olio. Le anime dei defunti vanno coccolate. Non solo, ormai andata in disuso se non in qualche paese dell’Appennino,la colletta rituale. Un pò come il britannico Halloween, ma differente. Dalle nostre parti a fare la colletta strada per strada, vicolo per vicolo, palazzo per palazzo erano i bisognosi. I bisognosi nel periodo a cavallo fra fine ottobre e primi di novembre andavano a chiedere carità di murt (la carità per i morti). Dando cibo o altro ai poveri si metteva pace alle anime dei parenti defunti. Lo sapevate?

Non solo colletta ma anche zucca proprio come la tradizione anglosassone insegna! Le zucche dalle nostre parti in questo periodo dell’anno invadono i campi e prima quando il rapporto con la campagna era molto più profondo i ragazzi le raccoglievano, svuotavano ed intagliavano. Vi ricorda qualcosa? Mettendole a bordo strada con una candela un pò come Jack o Lantern!