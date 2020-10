Il Panathlon ricorda Pantani e tutti i soci defunti

Il Panathlon Club Cesena rinnova, come ogni anno il prossimo 2 novembre, la serata dedicata al tema del ricordo e della gratitudine verso quei soci che non sono più tra noi. Così anche quest’anno in quella data, alle ore 10 in duomo a Cesena, si terrà una messa in memoria dei soci defunto del Panathlon Club Cesena. Per l’occasione verranno ricordati: Giuseppe Agostini, Cesare Arienti, Pietro Barbalinardo, Vittorio Bartoletti, Valerio Basini, Tonino Batani, Antonio Benelli, Otello Bianconi, Giuseppe Biondi, Giuseppe Bonetti, Guido Braschi, Vittorio Calbucci, Sauro Castagnoli, Carlo Ceccaroni, Marcello Chiesa, Werter Cornieti, Roberto Dionigi, Roberto Dolcini, Primo Fabbri, Pasquale Giorgi, Tomaso Grassi, Maria Pia Guidi, Edmeo Lugaresi, Ezio Manuzzi, Luciano Manuzzi, Franco Marinelli, Rina Marini, Terenzio Medri, Ermanno Mioli, Pino Mondardini, Oliviero Osti, Marco Pantani, Africo Paolucci, Bruno Pasini, Oddone Pezzi, Lidio Rocchi, Maurizio Saragoni, Denis Ugolini, Alfredo Valentini, Azeglio Vicini, Vincenzo Visani, Ferruccio Zambelli.