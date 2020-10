Sabato il comitato “Romagna per la Costituzione” scende in piazza

Al grido di “Riprendiamoci la costituzione”, sabato prossimo (24 ottobre), a partire dalle 14.30, il comitato “Romagna per la Costituzione” sarà in piazza Cavour a Rimini per protestare contro la gestione dell’emergenza Covid da parte del Governo.

Dopo aver replicato agli “attacchi faziosi e strumentali” da parte del Pd e del sindaco di Rimini Gnassi, il Comitato si scaglia contro chi “utilizza il proprio potere politico non certo per evitare la diffusione di eventuali nuovi focolai, bensì per cercare di impedire la libera espressione di parola e di manifestazione e riducendo così a carta straccia la Costituzione sulla quale dovrebbero aver giurato fedeltà”.

Ribadito che la manifestazione si svolgerà “in piena sicurezza”, il Comitato si definisce un gruppo di “cittadini liberi e pensanti, che si interrogano senza pregiudizi su ciò che sta accadendo nel nostro territorio in tempo di emergenza covid, per quanto riguarda la sanità, il lavoro, la scuola, l’economia, la società. In particolare ci chiediamo quali saranno gli effetti di certe normative e dpcm sul presente e soprattutto sul futuro nostro e dei nostri figli in termini psicologici, antropologici e culturali. Preferiamo le domande alle indiscutibili certezze”.