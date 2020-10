Coronavirus: ancora un balzo in Emilia Romagna e nel Cesenate

Nella giornata odierna i casi di positività al Coronavirus nella provincia di Forlì-Cesena sono 76, mentre nel Cesenate 31, in aumento rispetto a ieri, così suddivisi: Cesena 14, Cesenatico 6 (in totale 46), Gatteo 1, Longiano 2, Mercato Saraceno 1, San Mauro 4, Savignano 2, Sogliano 1.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 45.542 casi di positività, 1.180 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.612 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Dei nuovi positivi, sono 619 gli asintomatici, dei quali 214 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 24 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 5 per screening sierologico, 9 con i test pre-ricovero. Per 367 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.+++ I NUMERI DI IERI +++