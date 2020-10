Morìa di vongole, in arrivo 400mila euro per i pescatori

In arrivo 400mila euro di indennizzo per tutti quegli operatori ittici di Cesenatico colpiti dal fenomeno della moria delle vongole. Lo annuncia il sindaco Gozzoli che ringrazia pubblicamente “l’Assessore Regionale Alessio Mammi per il suo personale impegno a favore dei pescatori locali”.

I 400mila euro di contributi regionali saranno inseriti, con ogni probabilità, nella prossima Legge di Bilancio: “Le amministrazioni – aggiunge il primo cittadino – stanno facendo rete per aiutare i cittadini, ed è un buon segnale che la richiesta partita da una realtà locale come la nostra stia arrivando al Governo. Ringrazio l’assessore Mammi per essersi fatto carico della problematica e aver ascoltato le richieste dei pescatori di Cesenatico in questo momento di grande emergenza”.