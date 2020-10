Prevenzione tumori al seno, Cesenatico si colora di rosa

L’autunno di Cesenatico si tinge di rosa, sia metaforicamente che in maniera concreta: per tutto il mese di ottobre, infatti, l’ingresso del Municipio e la scalinata della Biblioteca Comunale sono stati illuminati di rosa per la campagna di prevenzione al tumore al seno, mentre stanno per entrare nel vivo le attività di ascolto del Centro Donna.

Come da tradizione, dunque, anche quest’anno il Comune di Cesenatico ha aderito alla campagna nazionale “Nastro Rosa” per la prevenzione del tumore al seno che si tiene durante il mese di ottobre.

La “Lilt”, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, per il 28° anno, ha organizzato la Campagna Nastro Rosa, una serie di eventi ed iniziative per informare le donne sull’importanza dei controlli preventivi. Ottobre è il mese scelto per la prevenzione e Cesenatico ha deciso di partecipare a questa iniziativa illuminando di rosa il Municipio e la Biblioteca Comunale.

Il Centro Donna di Cesenatico, intanto, inizia i suoi incontri settimanali gratuiti rivolti alle donne sull’autostima e la consapevolezza di sé. Le psicologhe Giancarla Tisselli, Grazia Giannini e Stella D’Oronzo affronteranno il tema dell’autostima per uscire dalle logiche di conflitto e prevaricazione, per entrare in empatia attraverso il sentire e l’interiorità, per creare relazioni caratterizzate dal rispetto e la reciprocità.

Gli incontri si svolgeranno tutti in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet sempre dalle 20.30 alle 22.30. Si comincia giovedì 29 ottobre e poi giovedì 5 novembre, giovedì 12 novembre e giovedì 19 novembre per concludere martedì 24 novembre.

Per iscrizioni e informazioni è necessario inviare una mail a centrodonna@comune.cesenatico.fc.it o telefonare all’URP del Comune di Cesenatico, 0547-79109, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

“Quest’anno – spiega l’Assessore Gaia Morara – è stato il Municipio ad essere illuminato di rosa per testimoniare il sostegno della nostra città a una campagna così importante che vede protagoniste tutte le donne. Con questo gesto simbolico ci impegniamo a collaborare nella cultura della prevenzione e della diagnosi precoce. Cominceranno poi gli incontri organizzati dal Centro Donna, occasione importante di confronto e aiuto per tutte le donne di Cesenatico che vogliono partecipare. Credo – conclude – sia una bella occasione per stare insieme ed essere ascoltate, anche se a distanza”.