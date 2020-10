Gozzoli: “A Cesenatico una cinquantina di contagiati”

Lo fa coi toni felpati che gli sono congeniali, ma il sindaco Gozzoli si smarca, con decisione, da alcuni punti del dpcm di Conte “che – precisa – non ha tenuto minimamente in considerazione alcune proposte che, come enti locali e come Regione, avevamo inoltrato al Governo”. Non entra nel merito dei contenuti specifici, ma è un modo diplomatico per dire che, al di là della sintonia politica, il sindaco non condivide alcuni punti del nuovo decreto.

I nuovi casi: anche in città s’impenna la curva dei contagi

Oggi in Provincia si sono registrati 36 nuovi casi di positività al Covid. Sei di questi si trovano a Cesenatico che, dunque, contabilizza all’incirca una cinquantina di contagiati: “C’è senza dubbio qualche ricovero in meno rispetto alla prima ondata – precisa Gozzoli – ma aumentano le persone che presentano sintomi”.

L’emergenza economica

Gozzoli riconosce che il nuovo dpcm “impatterà in maniera significativa sul tessuto economico di Cesenatico, colpendo tanti settori. Per questo – dice – ho appena sottoscritto l’appello formale dell’Anci che ha chiesto al Governo di lavorare per non rompere il patto fra Stato e cittadini, intervenendo in maniera urgente con ristori ed indennizzi”.

Grande preoccupazione da parte del primo cittadino per i ristoranti della città “molti dei quali, privati del servizio cena, potrebbero anche chiedersi se aprire oppure no le loro attività”.

Sport e aree verdi

Per quanto riguarda lo sport, il sindaco ha ribadito che gli uffici comunali hanno già provveduto a contattare le associazioni sportive locali offrendo loro gli spazi verdi dell’ente pubblico per poter organizzare un’attività motoria alternativa. Gozzoli ha anche ribadito che, all’interno delle palestre di Cesenatico, non è mai stato riscontrata alcuna inadempienza legata ai protocolli sanitari e che dunque la scelta di chiuderle “è stata solo del Governo”.

Chiese e cimiteri aperti

Il sindaco, rispondendo anche alle domande degli utenti, ha ricordato che chiese e cimiteri restano aperte e le uniche limitazioni restano quelle tradizionali della distanza sociale e dell’uso della mascherina.