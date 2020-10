Il Comune di Cesenatico anticipa l’ora di sosta gratuita in città

Il Comune di Cesenatico ha deciso di anticipare l’introduzione di un’ora gratuita nei parcheggi a strisce blu su tutto il territorio dal 1 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 per venire incontro alle tante attività che in seguito al nuovo DPCM hanno orari di apertura ridotti. La misura, che solitamente partiva da dicembre andando avanti per tutto il periodo natalizio, è un passo per andare incontro a consumatori ed esercenti in questo momento difficile: da un lato permette un’ora gratuita di parcheggio e dall’altro incentiva soste più lunghe nelle principali zone commerciali della città.

L’iniziativa è promossa anche per quest’anno dal Comune di Cesenatico in collaborazione di ATR (società che ha in gestione le soste in città). Per il terzo anno la modalità di applicazione di questa iniziativa è la medesima, il cittadino, una volta posteggiato nei parcheggi a strisce blu, si recherà al parcometro e premendo il pulsante verde riceverà un tagliando per la prima ora di sosta gratuita, aggiungendo, inoltre, le monete aumenterà il periodo di sosta (a pagamento). Non sarà necessario l’uso del disco orario.

“Dobbiamo provare a ripartire insieme anche questa volta e credo che un’ora di sosta gratuita in tutte le zone della città sia il primo passo: è un’iniziativa che coinvolge cittadini e commercianti e che speriamo possa aiutare le attività durante le ore di apertura settimanali e nei fine settimana”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Questa iniziativa ha sempre trovato il favore di turisti, cittadini e commercianti e quest’anno abbiamo deciso di anticiparla di un mese per stare vicino alle tante attività che in virtù del DPCM dovranno osservare orari di apertura ridotti. Ringrazio ATR per la collaborazione”, continua il vice-sindaco Mauro Gasperini.

“Ricordo – conclude Stefano Vernarelli, Coordinatore Generale ATR – l’importanza di esporre sempre e ben in vista il tagliando sul cruscotto della propria auto e che, come per gli anni scorsi, la medesima offerta è valida anche sulle app MyCicero e TelepassPay, chiunque potrà utilizzare le applicazioni tramite smartphone per usufruire anche della prima ora gratuita. Un ulteriore strumento messo a disposizione per agevolare chi vorrà avvalersi della modalità sosta gratuita”.