Il Jam Session non ci sta: “Noi venerdì aperti fino alle 24”

“Mi spiace ma noi venerdì sera staremo aperti anche dopo le 18”.

Alessandro Berti, professione avvocato, non torna indietro. Il suo “Jam Session“, il risto-pub che si affaccia sui giardini al mare e che gestisce da un anno assieme alla famiglia, sarà il primo locale “disobbediente” di Cesenatico: “L’auspicio – precisa – è che, assieme a me, tanti altri locali della città decidano di non spegnere l’insegna dopo le 18. So a cosa andiamo incontro, ma questo è un provvedimento palesemente antidemocratico e non si può sempre subire tutto in silenzio”.

Berti, come siete arrivati a questa decisione?

“E’ un atto di ribellione nei confronti di un dpcm che viola le più elementari regole della democrazia. Questo provvedimento, infatti, penalizza non solo alcuni settori a discapito di altri ma, nel contempo, genera delle clamorose discriminazioni anche all’interno della stessa categoria della ristorazione. La norma infatti crea una disparità fra ristoranti che lavorano al di fuori e all’interno dei centri abitati. Io, ad esempio, gestisco un locale anche a Ravenna e sono fortemente penalizzato perché gli autisti di camion, anziché venire da me, si fermano negli autogrill delle autostrade dove non esiste alcuna limitazione d’orario”.

Come si svolgerà la serata?

“In primis, verranno rispettate rigorosamente tutte le norme di sicurezza. Noi ci siamo attrezzati con dei sanificatori all’azoto che garantiscono i più elevati standard di igienizzazione ambientale. Quindi, tra il pranzo e la cena, procederemo ad una radicale sanificazione dei locali e di tutte le superfici. I tavoli manterranno le distanze di sicurezza e, inoltre, impiegheremo esclusivamente personale che, nei giorni scorsi, si è sottoposto all’esame sierologico o ai tamponi anti-Covid. Durante la serata metteremo solo musica italiana da ambiente proprio per rappresentare l’Italia che produce e che chiede semplicemente di poter lavorare”.

Non teme le conseguenze legali?

“Con ogni probabilità ci beccheremo una sanzione. Credo 260 euro a meno che, visto che ho comunicato la mia decisione con largo anticipo, non mi diano anche la recidiva. Ma secondo me, essendo la prima volta, la recidiva non sarà applicata”.

E cosa rischiano i clienti che la verranno a trovare?

“La legge dice che anche loro sono sanzionabili. Per questo sarà mia premura avvertire tutti coloro che entreranno nel locale del rischio a cui si sottopongono”.

Violerete il dpcm solo venerdì prossimo oppure tutte le sere?

“Non potremo farlo tutte le sere, ma sicuramente non sarà una tantum”.