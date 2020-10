Ristorante chiuso alle 18? Indennizzi da 5mila a 25mila euro

Semaforo verde del Consiglio dei ministri al “decreto Ristori” nato con lo scopo di compensare le misure restrittive contenute nell’ultimo Dpcm in materia di contrasto al Covid-19. Secondo quanto promesso in diretta tv dal premier Conte gli indennizzi arriveranno sul conto con bonfico dell’agenzia delle entrate. Ma a chi spettano questi soldi e soprattutto di che cifre parliamo?

A titolo esemplificativo, l’importo medio per i ristoranti fino a 400.000 euro di fatturato sarà 5.173 euro. Per quelli fino a un milione di fatturato 13.920 euro; per quelli fino a cinque milioni di fatturato 25.000 euro.

Inoltre per sale da concerto e teatri l’importo per la fascia più bassa sarà circa 5.000 euro, per quella media di circa 13.900 euro e fino a 30mila euro medi per i fatturati maggiori.

Quali saranno invece le categorie che riceveranno i ristori. Ecco l’elenco ufficiale:

Trasporto con taxi

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente

Ristorazione con somministrazione

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

Gelaterie e pasticcerie

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

istorazione ambulante

Catering per eventi, banqueting

Bar e altri esercizi simili senza cucina

Attività di proiezione cinematografica

Organizzazione di convegni e fiere

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

Gestione di stadi

Gestione di piscine

Gestione di impianti sportivi polivalenti

Gestione di altri impianti sportivi nca

Attività di club sportivi

Gestione di palestre

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

Altre attività sportive nca

Parchi di divertimento e parchi tematici

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

Sale giochi e biliardi

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

Stabilimenti termali

Organizzazione di feste e cerimonie

Alberghi

Villaggi turistici

Ostelli della gioventù

Rifugi di montagna

Colonie marine e montane

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

Attività nel campo della recitazione

Altre rappresentazioni artistiche

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

Attività di altre organizzazioni associative nca