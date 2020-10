Dalla Regione 10 milioni di contributi per bar, discoteche e palestre

La Regione ha stanziato 10 milioni di euro per sostenere le attività che anche in Emilia-Romagna devono fermarsi o limitare gli orari d’apertura in seguito alle misure nazionali anti-Covid.

I fondi saranno devoluti a pubblici esercizi, bar e ristoranti, ai gestori di palestre e piscine, alle attività di promozione sociale del Terzo settore, ma anche alle discoteche, ai locali da ballo, allo sport, alla cultura e alle persone per cui l’attività culturale costituisce anche un lavoro, una professione. I fondi si aggiungono ai ristori decisi dal Governo.

“In tempi rapidi – spiega il Governatore Stefano Bonaccini – decideremo insieme agli Enti locali e alle stesse categorie economiche quali provvedimenti di sostegno adottare. Per questo, dalle prime ore di lunedì, dopo l’approvazione del nuovo Dpcm, abbiamo incontrato delegazioni e rappresentanze di imprenditori, lavoratori e amministratori pubblici, con lo scopo di definire una strategia comune e condivisa. Mai come ora il fattore tempo è un fattore determinante per migliaia di persone”.