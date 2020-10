Sacchi, dal Rimini al mondo

Questa stessa competizione, oggi conosciuta come Champions League, fu vinta per ben due volte consecutive dal Milan di Sacchi, il quale si impose in finale prima sullo Steaua Bucarest e poi sul Benfica, conquistando così la terza e la quarta coppa dalle grandi orecchie per il club rossonero. Il successo del calcio pragmatico ma dinamico dell’allenatore romagnolo rappresentò uno spartiacque nella storia del Milan, che però dopo aver perso lo Scudetto nell’aprile del 1990 proprio contro il Napoli di Maradona, che vinceva il suo secondo titolo di sempre, avrebbe cominciato a perdere colpi. Dopo essere andato via dal club rossonero in seguito a due secondi posti consecutivi, nell’ottobre del 1991 Sacchi sarebbe poi passato ad allenare la nazionale italiana. Sempre fermo sostenitore del suo 4-4-2, con la tuta azzurra il tecnico più innovativo del momento avrebbe vissuto l’incredibile mondiale di USA 1994, nel quale si trovò in costante conflitto con Roberto Baggio, la stella della squadra, il quale però trascinò gli azzurri fino alla finale poi persa contro il Brasile ai calci di rigore.

Dopo un europeo 1996 da dimenticare, con gli azzurri eliminati nella fase a gironi, Sacchi avrebbe lasciato la nazionale per poi concludere la sua carriera da tecnico al Parma dopo una parentesi spagnola all’Atletico Madrid. Oggi grande opinionista, resterà per sempre nella storia del calcio italiano per la sua rivoluzione tattica. Da Rimini al mondo.