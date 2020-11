Jam Session presenterà ricorso gerarchico contro il verbale

La battaglia (di principio) del Jam Session continua. Dopo aver violato il coprifuoco delle 18 (unico locale di Cesenatico multato dalla Municipale), il gestore Alessandro Berti comunica le prossime mosse: “Sconteremo i cinque giorni di chiusura indicati nel verbale – spiega – ma, volendo ottenere risposte istituzionali, per evitare che la vicenda cada nel dimenticatoio, non pagheremo la sanzione ridotta, inoltreremo ricorso gerarchico (un’istanza stragiudiziale contro la pubblica amministrazione) e chiederemo ufficialmente un incontro al Sindaco”.

Dunque, non più soltanto una ‘disobbedienza civile’ contro il Dpcm del Governo ma anche un coinvolgimento diretto dell’amministrazione comunale: “L’intenzione – spiega Berti – è far uscire allo scoperto le istituzioni locali ottenendo risposte chiare, non tanto in merito all’annullamento del verbale, cosa che ritengo improbabile in questa sede, quanto per chiedere cosa sia stato materialmente fatto dal sindaco per dar voce alle 200 persone che hanno manifestato la scorsa settimana davanti al palazzo municipale. Non appena conoscerò la data dell’audizione – conclude Berti – chiederò a tutti coloro che mi hanno manifestato solidarietà di intervenire simbolicamente davanti agli uffici comunali”.