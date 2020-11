Conte: “Dad alle superiori, centri commerciali chiusi al we e…”

Il premier Conte si è presentato in Parlamento per spiegare il novo imminente dpcm. Nel pomeriggio si presenterà in Senato per lo stesso motivo. Limiti agli spostamenti nelle aree più a rischio contagi, didattica a distanza per le superiori, chiusura di sale bingo, musei e mostre e autobus al 50% della capienza. Si fa largo l’ipotesi coprifuoco in tarda serata, ma non è stata specificata l’ora di inizio che rumors di stampa individuano nelle 21. Queste le misure che Conte prevede per tutta l’Italia con restrizioni per alcune regioni che saranno inserite in tre fasce a seconda della situazione epidemiologica in cui si trovano. Come è intuibile ad ogni fascia corrispondono restrizioni più stringenti.

Conte ha iniziato la sua disamina alla Camera descrivendo una situazione “critica” non solo per il fatto che si potrebbero riempire ancora le terapie intensive. “C’è un crescente e preoccupante affollamento negli altri reparti come terapia sub intensive e all’area medica in generale” ha spiegato alla Camera. Il suo discorso è proseguito facendo appello alla “prudenza” e alla “massima precauzione” che guideranno una “più stringente strategia contenitiva del contagio che sarà modulata in base alle differenti criticità nei territori”.

Il prossimo e imminente dpcm prevede di segnalare tre aree in base al rischio di contagio a cui fanno seguito misure differenti. Le scelte si fanno sulla base del coefficiente di rischio della Regione, un passaggio che non può che creare aspettative e preoccupazioni circa il futuro sociale ed economico. La questione diventa anche politica visto che il presidente dell’ER, che ha contratto il virus, nei giorni scorsi aveva dichiarato che nella sua regione non si prevedono ipotesi di lockdown.

La volontà del premier è quella di far entrare in vigore il nuovo dpcm prima del 4 novembre. Quindi nelle prossime ore sarà resa nota la suddivisione in fasce e quali regioni saranno interessati dagli opportuni restringimenti.