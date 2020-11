Multa al Bodeguilla, parte l’happy-hour della solidarietà

Il Bodeguilla non è solo un locale, ma anche una solida comunità di amici che, ogni giorno, si ritrova per santificare il rito del mojito. E così, dopo la notizia del verbale ricevuto sabato sera per aver sforato di un’ora il limite orario delle 18, è subito partita la mobilitazione. L’idea? Un maxi-aperitivo, dalle ore 16 alle 18, per ripagare la sanzione da 280 euro.

Una bella iniziativa attraverso la quale, al di là delle chiacchiere, esprimere concretamente solidarietà al titolare che, proprio il giorno della multa, festeggiava il suo compleanno.

Il progetto è “working in progress” e, se non ci sarà una stretta ulteriore per i locali nel prossimo imminente dpcm, nei prossimi giorni verrà comunicata la data di questo singolare “happy-hour della solidarietà”.