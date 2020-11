4 novembre 2020: il ricordo di Cesenatico per i Caduti di tutte le guerre . Non ci saranno cerimonie ufficiali a causa dell’emergenza sanitaria, ma la città ricorderà i caduti con corone di alloro nei luoghi della memoria.

Domani, mercoledì 4 novembre, in occasione della ricorrenza delle Onoranze per i Caduti di tutte le guerre e della Festa dell’Unità Nazionale, il Comune di Cesenatico depositerà corone di alloro nei luoghi della memoria della città. Quest’anno non si svolgerà la consueta cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità, delle forze dell’ordine e delle delegazioni delle forze politiche, sociali, combattentistiche e militari.

I luoghi in cui verranno depositate le corone di alloro sono, nel dettaglio: Caduti per la Patria – Via Armellini 18/a; Monumento al Caduto della R. Guardia di Finanza – Via Del Fortino; Monumento ai Caduti Partigiani, Cimitero cittadino; Sala di Cesenatico, Cippo Caduti per la Pace, Via Campone; Villalta di Cesenatico, Parco dei Caduti.