Bonaccini positivo, colpa di quella mascherina da teenager? La positività del presidente Stefano Bonaccini al Covid-19 non è passata inosservata e, di fronte allo stupore del Governatore (“Non me l’aspettavo, ho sempre rispettato tutte le norme di prevenzione”) in tanti – sui social – hanno puntato l’indice contro la sua bizzarra mascherina.

Non un dispositivo DPI FFP2 o 3 – come quello che indossa nella foto il presidente della Repubblica Mattarella – ma una mascherina colorata di semplice cotone che si addice più ad un teen-ager che ad un governatore di una regione che, nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, si presume incontri decine di persone ogni giorno.

“Una leggerezza” secondo alcuni; “un esempio sbagliato” rincarano la dose i critici più severi perché, anche se i dpcm non precisano la tipologia delle mascherine da utilizzare (lasciando dunque supporre che vadano tutte bene), ormai sappiamo che non tutte le mascherine sono uguali.

Ci sono le super filtranti N95 (le nostre Ffp2) in dotazione al personale sanitario capaci di bloccare almeno il 94% delle particelle sospese nell’aria, poi le Ffp1 che garantiscono una protezione all’80%, a seguire le mascherine chirurgiche e, infine, quelle in stoffa ad uno o due strati che non costituiscono una reale barriera protettiva contro il rischio da Covid. E nelle foto istituzionali, chissà perché, Bonaccini indossava quasi sempre queste…