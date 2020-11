Come se la stanno cavando le squadre emiliane impegnate in Serie A?

Il Sassuolo non è più una sorpresa

Quando sette anni fa il Sassuolo arrivò in Serie A, in pochi avevano immaginato che i neroverdi sarebbero diventati una delle più belle realtà del nostro campionato. Gli emiliani, grazie alla forza economica e all'abilità gestionale del gruppo Mapei, negli anni hanno saputo alzare sempre di più l'asticella e oggi quello del Sassuolo è generalmente riconosciuto come un modello da seguire per tutto il nostro calcio. Nonostante sulla panchina dei neroverdi negli anni si siano avvicendati diversi allenatori molto diversi tra loro, alla fine la squadra è sempre riuscita a stazionare nella parte sinistra della classifica, garantendosi addirittura l'accesso a una edizione della Europa League. Ora, con De Zerbi in panchina, il progetto del Sassuolo sembra essere finalmente giunto a compimento. In questi anni il calcio è cambiato, il nostro Paese è cambiato, ma il Sassuolo continua con coerenza a seguire il proprio progetto che si fonda sugli investimenti nel settore giovanili, su giovani calciatori italiani e su operazioni oculate in sede di calciomercato.