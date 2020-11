Extracomunitario molesto si abbassa la mascherina e le alita in faccia

Una volta il gesto più osceno era abbassarsi i pantaloni, oggi – nel delirio pandemico da Covid – non c’è nulla di più scabroso che abbassarsi… la mascherina.

Fa riflettere l’episodio raccontato da Giorgio G. ieri sera su facebook. Una di quelle vicende che scatena la rabbia delle gente tanto che, dopo qualche ora, l’amministratore del gruppo è stato costretto a bloccare i commenti.

Il fatto, in base alla ricostruzione dell’uomo, sarebbe accaduto ieri pomeriggio nel parcheggio dell’Eurospin. Vittima una giovane donna (moglie di Giorgio G.) infastidita da un extracomunitario che, dopo aver chiesto invano la solita monetina, indispettito dai reiterati rifiuti della donna, si sarebbe abbassato la mascherina e, avvicinandosi, le avrebbe alitato in faccia per ben due volte. Solo al sopraggiungere di altre persone, il giovane se ne sarebbe andato.

L’episodio, come detto, solleva alcune inedite riflessioni perché “l’alitata in faccia”, per quanto deprecabile, non costituisce reato e, dunque, anche in caso d’intervento delle forze dell’ordine, quel gesto non sarebbe stato penalmente perseguibile.