L’Emilia Romagna è zona gialla, ecco le regole

Il Premier Giuseppe Conte spiega il nuovo decreto in vigore da venerdì 5 novembre e suddivide l’Italia in tre fasce: gialla, arancione e rossa. L’Emilia Romagna è zona gialla.

Nella fascia rossa, con rischio alto c’è la Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta. Puglia e Sicilia vengono inserite in quella arancione (intermedio) e tutte le altre in quella gialla (con criticità moderata), cioè Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna e Friuli Venezia Giulia “compresa la Campania con le restrizioni più lievi previste per l’emergenza Covid”, ha sottolineato Conte.

Le regole per le Regioni in fascia gialla.

limitazione della circolazione delle persone — il cosiddetto «coprifuoco»— alle 22; – per uscire di casa dopo le 22 occorrerà un’autocertificazione

saranno chiusi musei e mostre

le scuole superiori saranno costrette a offrire didattica a distanza

le scuole elementari e medie potranno fare didattica in presenza ma gli studenti dovranno portare la mascherina

nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

sui mezzi di trasporto pubblico la capienza massima sarà del 50%

le prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni sono sospese

sono chiusi i corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie.

Resta come sempre fortemente raccomandato a tutti, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.

Per circolare in Regione non sarà necessaria alcuna autocertificazione: nel caso in cui occorresse recarsi per motivi indifferibili in una Regione «rossa» invece sarà necessario averla.