Nelle vie a ridosso di Cesenatico in arrivo 20 nuovi “Velo Ok”

Sono in arrivo, entro il primo trimestre del 2021, venti nuovi “Velo Ok”, le temutissime colonnine per il rilevamento della velocità. L’intervento, a carico dell’amministrazione di Cesena, riguarderà anche il nostro territorio, visto che alcuni autovelox saranno collocati nelle strade adiacenti al nostro comune, come la via Cesenatico, la via Cervese o la Provinciale di Sala.

In ogni caso, ecco la mappa delle nuove colonnine: Via Capannaguzzo, altezza civico 6595, Via Cesenatico, altezza dei civici 2860-4149, Via Provinciale Sala, altezza civico 925, Via Cervese, altezza civico 5585, Via San Giorgio, in corrispondenza del civico 2454, Via R. Medri, altezza civico 304, Via Madonna dello Schioppo, altezza civico 687, Via Cerchia di S. Egidio, altezza civico 2090, Via San Cristoforo, altezza civico 541 e 5565, Via Dismano, al civico 5520, Via Roversano, in corrispondenza del 5020, Via Romea, altezza civico 3000, Via Savio, altezza civico 1767, Via Ravennate, altezza civico 3386, Via Emilia Levante, altezza civico 520 e 4301, Via San Carlo, in corrispondenza del civico 40, e in Via Linaro, altezza civico 104.

Per tutte le postazioni individuate, oltre all’installazione della necessaria segnaletica verticale, sono previsti i cartelli indicanti il “controllo elettronico della velocità”.