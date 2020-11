Dalla parrucchiera sconto alle lavoratrici in cassa integrazione

Bella iniziativa di una parrucchiera di Cesenatico: “La crisi ha ridotto la capacità di spesa di molte mie clienti, ma una donna ha sempre il diritto di sentirsi bella”

Uno sconto del 20% a tutte le donne in cassa integrazione. E’ l’iniziativa di Ilenia Benaglia, titolare a Cesenatico del salone di parrucchiera “La Bottega del Capello” in viale Roma.

“E’ un periodo complicato per molte delle mie clienti – spiega Ilenia – alcune delle quali, per colpa dell’emergenza Covid, si sono ritrovate da un giorno all’altro disoccupate o in cassa integrazione. Ma, anche nei momenti più difficili, una donna non deve mai perdere la voglia di sentirsi bella e così ho deciso di promuovere questa iniziativa che spero possa rappresentare un piccolo aiuto per tutte quelle donne che oggi, non certo per colpa loro, hanno visto provvisoriamente ridursi la loro capacità di spesa”.

La promozione, valida per tutto il mese di novembre, prevede dunque uno sconto netto del 20% sulla piega con trattamento detossinante e sulla piega con la ricostruzione capillare con prodotti Oway.

“E’ un piccolo gesto – conclude Ilenia – ma io spero che altre attività prendano spunto da questa iniziativa per venire incontro a tutte le persone in difficoltà in questa delicatissima fase della nostra storia. Ci sono clienti che hanno dovuto cambiare le loro abitudini di vita, riducendo drasticamente i costi legati alla cura della persona. Noi sappiamo di non vendere prodotti essenziali, ma una donna ha sempre il diritto di sentirsi a posto con se stessa. Per questo, con un piccolo gesto, abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza a tutte quelle donne che oggi, colpite dalla crisi del lavoro, hanno bisogno di noi”.