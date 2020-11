Ecco da domani come cambieranno le nostre giornate

L’Emilia Romagna, dunque, è in zona gialla. Una “vittoria” figlia della diplomazia politica perché con l’indice Rt attorno all’1.6 c’era il serio rischio di andare incontro a norme ben più stringenti.

Ci ha salvato la tenuta dei nostri ospedali che, ad oggi, malgrado la situazione sia in divenire, garantiscono una risposta ancora rassicurante.

Come cambierà dunque da domani (fino al 3 dicembre) la nostra quotidianità?

In primis, alle 22 tutti a casa. Scatta infatti il coprifuoco fino alle 5 che potrà essere violato solo in presenza di urgenze lavorative, situazioni di improrogabile necessità o per motivi di salute. Ci sarà dunque un lockdown notturno, anche se il dpcm raccomanda “di limitare gli spostamenti anche durante il giorno”.

Non cambia nulla per bar e ristoranti che dovranno sempre chiudere alle 18. Unica novità la ristorazione da asporto che, ovviamente, dovrà fermarsi alle 22.

Per quanto riguarda la cultura, chiuse tutte le mostre, così come i musei ed anche la biblioteca comunale.

Per la scuola nidi, materne, elementari e medie sempre in presenza. Alle superiori la didattica a distanza sale per tutti al 100%. Dai sei anni in su mascherina obbligatoria per tutti nelle aule.

Sui trasporti la capienza scende al 50% per bus e treni regionali, dunque i pendolari – in alcune fasce orarie – potrebbero anche non trovare posto sui convogli.

Infine, i centri commerciali. Il Romagna Center resterà chiuso nel fine settimana, ad eccezione per le farmacie, le parafarmacie, i tabacchi, le edicole ed i punti vendita dei generi alimentari.