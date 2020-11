Centri commerciali chiusi. Ma non il Romagna Shopping Valley

Il fatto ha causato qualche critica da parte di alcuni lavoratori dei negozi esterni che non hanno dubbi nel definire la situazione “paradossale”. Come è facile intuire, nel week end c’è un afflusso di clienti che è maggiore rispetto gli altri giorni e, forse, l’opportunità di sfruttare le chiusure altrui è un boccone appetitoso. Va detto che nei siti del Romagna Shopping Valley sono spiegate le misure da adottare per sicurezza e per il contenimento del Covid. Ma chi lavora nei negozi dell’area esterna racconta una situazione che non stenta a definire come “insostenibile per l’afflusso di persone”. “Cerchiamo di rispettare con attenzione i numeri imposti per la capienza massima, ma non è possibile adottare un controllo analitico sul numero di persone in tutti i momenti della giornata”.

Intanto la direzione comunica che “in ottemperanza al Dpcm del 3 novembre il Punto Vendita di Iper La grande i di Rubicone rimarrà aperto per quanto riguarda l’ipermercato (alimentare), IperFarma (parafarmacia), IperOttica, IperStation (carburanti) e la ristorazione dell’ipermercato, in quest’ultimo caso fino alle ore 18:00.

Gli orari dell’ipermercato sono 9:00-21:00 per la giornata di sabato e 9:00-20:30 per la giornata di domenica. Per aggiornamenti sugli orari è possibile consultare il sito a questo link.

Per quanto riguarda invece la Galleria Commerciale Romagna Shopping Valley saranno aperti, oltre a quanto già indicato inerente all’insegna Iper La grande i, anche gli ottici, lo store di Nespresso, il parrucchiere e tutte le attività commerciale presenti nel parco esterno”.