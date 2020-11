Covid, al ps del Bufalini situazione “sotto controllo”

Una pioggia di dati, di curve oscillanti, di previsioni più o meno attendibili. Ma qual è davvero la situazione del pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena?

Il primario del reparto, il dottor Alessandro Valentino, è chiaro: “I numeri – spiega in un’intervista a Il Resto del Carlino – ci consentono ancora di lavorare senza una ferrea divisione tra accessi generici e accessi Covid, ma ci stiamo preparando a un peggioramento”.

La situazione, dunque, per il momento “è sotto controllo – prosegue – perché, rispetto all’aprile scorso, ci sono numeri inferiori e spalmati su più giorni, cosa che ci consente una gestione ottimale, benché negli ultimi giorni l’incremento sia stato importante”. E l’afflusso giornaliero? “Quelli con sospetta infezione da Covid sono tra i 20 e i 25 al giorno, ma i positivi sono molti di meno. Il giorno in cui abbiamo avuto più ricoveri sono stati 7. Vedendo quello che sta succedendo in altre zone sono numeri piccoli”. E la situazione tra gli operatori sanitari che, nella prima ondata pandemica, rischiò di mandare in tilt molte strutture? “Ora abbiamo alcuni positivi – conclude il primario – non ammalati. Ce ne sono stati di più in primavera”.