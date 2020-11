Parcheggi rosa, a Cesenatico anche gli uomini partoriscono

Parcheggi rosa e lo strano caso di Cesenatico, dove anche gli uomini partoriscono. Se non si conosce il termine “ironia” inutile proseguire con la lettura che dà voce ad un cittadino che ha fatto una segnalazione dal parcheggio del Famila. Ha fotografato una situazione che si è ripetuta più volte e che porta con sé due notizie. La prima: anche gli uomini usano fare spesso la spesa, quindi sfatiamo che le corsie dei supermercati siano off limits per loro. In aggiunta va segnalato che le “strisce” del parcheggio riservate, per educazione, alle partorienti è occupata troppo spesso da uomini che si presentano all’appello con il carrello da soli. Ma l’analisi di questo fenomeno in salsa cittadina è ancora più interessante se approfondito. Il cittadino infatti ci segnala che questa anomalia genetica è ancora più marcata in quanto quasi sempre si tratta di uomini in andropausa. Misteri dell’aria di Cesenatico.