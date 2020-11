Ma quale dpcm! All’Iper tutto aperto fuorché i negozi della galleria

di Sofia Casadei

Sarà il primo fine settimana senza Iper? Neanche per sogno. Malgrado le disposizioni del nuovo dpcm che, come noto, ha imposto la chiusura di tutti i centri commerciali nei weekend per scongiurare il rischio di maxi-assembramenti, i colossi della grande distribuzione sono riusciti a trovare una “falla” nel dispositivo normativo del Governo e dunque, anche oggi e domani, seppur con qualche limitazione, accoglieranno migliaia di visitatori.

Il Comune di Savignano sul Rubicone, infatti, a differenza di quello di Cesena che ha inviato una nota ufficiale nella quale chiede a Montefiore e Famila il rispetto dell’ultimo decreto, ha fatto spallucce di fronte alla questione. Per cui oggi e domani, a parte i negozi ubicati all’interno della galleria del Romagna Center, per l’intera area commerciale sarà un fine settimana come gli altri.

Nello specifico saranno aperti dalle 9 alle 21 di oggi e dalle 9 alle 20.30 di domani l’ipermercato (alimentare), IperFarma (parafarmacia), l’IperOttica, l’IperStation (carburanti) e la ristorazione dell’ipermercato, in quest’ultimo caso fino alle ore 18:00.

Tutti i negozi della parte esterna, invece, non sono considerati collegati al centro commerciale e dunque potranno continuare a svolgere l’attività lavorativa come sempre. Lo spiega a chiare lettere, ad esempio, il Decathlon che, sulla sua pagina facebook ufficiale, citando proprio il dpcm, avverte i clienti che oggi e domani il punto vendita di Savignano Mare sarà regolarmente aperto.

Malgrado la linea dei grandi gruppi, tuttavia, ieri nell’area commerciale di Savignano Mare aleggiavano ancora perplessità ed incertezze: “Non sappiamo ancora con sicurezza se saremo aperti o meno, nel caso in cui lo fossimo è probabile che la maggior parte dei clienti si riversi qui dentro”, era la spiegazione preoccupata di una commessa di Scarpe&Scarpe. E il punto è proprio questo. Con la chiusura dei negozi della galleria, infatti, il rischio è che aumentino gli assembramenti in altri punti dell’area commerciale, proprio ciò che il dpcm tentava di scongiurare.

“Se non siamo un centro commerciale noi non so chi dovrebbe esserlo”, commentavano ieri da Maison du Monde. Ma il buon senso è una cosa, la legge un’altra.