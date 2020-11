Elezioni Rimini, per il dopo-Gnassi il Pd sceglie Emma Petitti

Anche il Comune di Rimini, come quello di Cesenatico, nel 2021 è atteso dalle elezioni amministrative. E per il dopo-Gnassi, il Pd locale ha già annunciato il nuovo candidato: si tratta di Emma Petitti, attuale presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emili-Romagna.

“Ho deciso di mettere la mia esperienza politica a disposizione della comunità del Partito Democratico, del centrosinistra e della città di Rimini, per le prossime elezioni amministrative – scrive nella nota in cui annuncia la sua discesa in campo – un’esperienza acquisita in questi anni in Parlamento e al Governo della nostra Regione al fianco di Stefano Bonaccini”.

D’altronde, prosegue Petitti, “anche in passato ho deciso di assumermi la responsabilità delle scelte, senza attendere i riti della politica. Non è più tempo. Ci vuole coraggio – scandisce – chiarezza ed iniziativa personale. La politica, come dice Easton, è ‘assegnazione imperativa di valori alla società, un sistema di interazioni e non un’organizzazione'”.