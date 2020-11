Già partiti i primi contributi a fondo perduto per bar e ristoranti

Sono già partiti i primi contributi a fondo perduto per bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti colpiti dalle limitazioni dell’ultimo dpcm.

L’agenzia delle Entrate, infatti, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre, ha già disposto il pagamento di quasi un miliardo a 211mila attività su tutto il territorio nazionale. Di quel miliardo ben 726 milioni di euro già erogati finiranno direttamente nei conti correnti dei titolari di 154mila pubblici esercizi.

In particolare in Emilia Romagna sono già partiti 17.154 bonifici per un totale 80,6 milioni di euro.

Come fa notare in una nota ufficiale l’agenzia delle Entrate “è stato possibile erogare i contributi in soli nove giorni dall’emanazione del decreto Ristori, grazie alla procedura informatica gestita dal partner tecnologico Sogei, e senza richiedere alcun adempimento ai contribuenti coinvolti che vedranno accreditarsi le somme maggiorate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio”.