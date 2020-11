Brutto episodio ieri, nel primo pomeriggio, in piazza Marconi, dove un malvivente ha rotto il vetro del finestrino di un’auto – una Peugeot 207 SW – per rubare una borsa ed un giubbotto in pelle da uomo.

La borsa – spiega in un post su facebook la vittima del furto – non era in bella vista, mentre il giubbotto sì. All’interno della borsa c’erano diversi documenti d’identità. Per questo la donna ha lanciato un appello sui social per ritrovare almeno quelli.