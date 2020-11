Strano ma vero: l’ora di sosta gratuita fa aumentare le infrazioni

L’ora di sosta gratuita – in vigore dal primo novembre su tutto il territorio comunale di Cesenatico – paradossalmente, sta portando ad un incremento delle infrazioni.

Infatti, molti cittadini (ma, soprattutto, chi proviene da fuori comune nei fine settimana) dimenticano che la gratuità delle strisce blu non li esenta assolutamente dal dover ritirare al parcometro il regolare tagliando.

Il Comune ha più volte comunicato le modalità dell’iniziativa, ma questa dimenticanza rischia di stravolgere radicalmente gli intendimenti dell’amministrazione che, anziché venire incontro a cittadini e negozianti in un periodo di profonda crisi, rischia invece di multarli come e più di prima. Ma, questa volta, la colpa non è del Comune, bensì degli automobilisti che non seguono scrupolosamente le regole.

Ricordiamo, dunque, le modalità dell’iniziativa in vigore nei parcheggi a strisce blu su tutto il territorio di Cesenatico fino al 31 gennaio 2021: il cittadino, una volta posteggiato nei parcheggi a strisce blu, deve recarsi al parcometro e, premendo il pulsante verde, riceverà un tagliando per la prima ora di sosta gratuita. Aggiungendo, inoltre, le monete aumenterà il periodo di sosta (a pagamento). Non sarà necessario l’uso del disco orario.

E’ inoltre sempre importante, per evitare la multa, esporre e ben in vista il tagliando sul cruscotto della propria auto.