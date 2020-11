Turismo, remuntada di Agosto a Cesenatico. Ecco i numeri

Turismo, remuntada di agosto a Cesenatico. Estate sui generis, nulla da dire. I dati diffusi dall’ufficio statistica della Regione, per quanto parziali perché non abbracciano alcune attività, sono un punto fermo per analizzare la situazione anche in vista dei fondi entrati in cassa per la tassa di soggiorno (seguirà articolo). I dati danno conto di pernottamenti e turisti del mese di agosto dopo quelli già diffusi a luglio (leggi qui). La situazione torna un po’ più nella normalità anche se il segno è ancora meno. Alla voce turisti Cesenatico incassa un -5% rispetto il 2019; pesa senza dubbio il crollo del 50% di turisti stranieri che non hanno attraversato il confine per ovvie ragioni.

Il turismo interno invece ha segnato un + 2,4%. Si può parlare di grande remuntada rispetto il -20% di luglio. I pernottamenti sono saliti di oltre 20 punti percentuale rispetto il mese precedente. A luglio la quota era a – 36% ora a -15%. Anche qui pesa il 54% in meno di turismo estero e il -8,5% di turisti italiani. Il tutto con il Covid in circolo.

Va detto che le presenze negli stabilimenti balneari non vengono considerate dai calcoli della Regione. Vengono considerati gli arrivi e le presenze registrate dalle sole strutture ricettive che offrono il pernottamento ai propri clienti. Anche gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico non vengono conteggiati in questa statistica. Nel dettaglio: sono stati 131.876 i turisti giunti a Cesenatico ad agosto. Sono invece 838.744561 i pernottamenti.

I dati si avvicinano alla situazione rilevata a Cervia che a luglio aveva registrato una situazione invidiabile. La vicina Torre San Michele ha registrato un -4% alla voce turisti e un – 13% a quella pernottamenti.