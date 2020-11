Assembramenti? la foto simbolo del week end è virale

La foto simbolo che è diventata virale su facebook.

Per chi nel week end ha fatto una passeggiata sul porto canale o in spiaggia ha notato una domenica pomeriggio di pseudo normalità che qualche mal pensante potrebbe catalogare sotto la voce: “si fa finta di niente”. Ristoranti tutti pieni fino al pomeriggio e tante persone a passeggio, la stragrande maggioranza dei quali con mascherine e distanziamento. In spiaggia la situazione era simile con il vantaggio che gli spazi aperti intrisi di salsedine rendono, forse, più difficile la diffusione del virus.

Tre le cose che si possono dire per completare l’argomento. Al momento a Cesenatico ci sono 116 contagi, in serata è previsto l’aggiornamento in positivo o negativo. In secondo luogo la polizia locale ha assicurato di aver fatto numerosi controlli nelle attività commerciali per verificare il rispetto delle normi anticovid senza elevare verbali. Infine con ogni probabilità la permanenza dell’ER in zona gialla e un potenziale allentamento delle misure di restrizione si giocano tutte in questa settimana. Quindi…