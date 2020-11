Zuccatelli sulla graticola dei social e non solo

La fama di Giuseppe Zuccatelli, dirigente dell’Ausl in salsa cesenate è schizzata da zero a cento in una domenica mattina. Un tandem di fatti che lo hanno portato alla ribalta di tg e quotidiani. Prima Conte lo ha designato come sostituto di Cotticelli in Calabria visto che ha appreso dalla trasmissione Titolo V che dove preparare un piano covid per la regione. Poi Repubblica, Corriere della Sera, Sky, la Rai i vari social hanno pubblicato e diffuso il video di Zuccatelli in cui, a maggio, è stato ripreso a porte chiuse mentre diceva che le mascherine non servono a niente e che per prendere il virus bisogna mettere la lingua in bocca a una persona per 15 minuti. Lo scandalo è servito e anch’esso è virale.