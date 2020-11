Anziché denunciare il ladruncolo di biciclette, gli offre una possibilità. Le hanno rubato la bicicletta sotto gli occhi e lei – che ha visto bene in faccia il ladruncolo (ha provato anche a rincorrerlo) – anziché sporgere subito denuncia ai carabinieri, ha preferito lanciare un singolare appello su facebook concedendo a quel “ragazzino” la chance del “pentimento”.

“A te, ragazzino con i capelli ricci neri, che mi hai appena intenzionalmente rubato la bicicletta alla rotonda di via Saltarelli e, nonostante ti abbia rincorso e visto anche in faccia, non ti sei fermato (per paura…). Nonostante questo, credo che tu volessi fare una bravata ma, siccome siamo entrambi di Cesenatico e per di più abitiamo nella stessa zona, ti chiedo a mente lucida di scrivermi in privato per evitare denunce e chiuderla lì. Siamo stati ragazzi tutti e sono cose che potrei anche comprendere…”.