Il Pd conferma Gozzoli come candidato sindaco

“Come segretario del Partito Democratico ritengo la candidatura di Matteo Gozzoli fondamentale per proseguire il lavoro svolto in questi anni dalla sua amministrazione. L’impegno e la dedizione che il sindaco Gozzoli ha profuso in questi anni di duro lavoro dimostrano la capacità di un uomo in grado di guidare una città come la nostra e a lui va tutta la fiducia non solo del Partito Democratico ma anche del Pri che ha condiviso con noi il percorso di questi anni e che è disponibile a proseguire l’alleanza a sostegno. A Matteo va un grande ringraziamento per la sua disponibilità che contraccambiamo con tutto l’impegno possibile da parte nostra”, spiega Emanuela Pedulli.

“A Cesenatico, con il pieno supporto della federazione cesenate del Pd, abbiamo impostato fin dal mese di settembre, un percorso volto alla definizione delle modalità con cui il partito avrebbe dovuto individuare in tempi celeri il candidato alle prossime elezioni comunali. Vista la disponibilità di Matteo Gozzoli a ricandidarsi ho raccolto ampia condivisione verso la sua candidatura e successivamente il partito a livello cittadino ha completato il percorso. Nell’esprimere soddisfazione per il percorso svolto in tempi celeri, esprimo tutta la mia gratitudine e quella della direzione del Pd cesenate a Matteo Gozzoli per essersi messo a disposizione nuovamente. Sono convinto che sia il miglior candidato che il Pd potesse appoggiare, ora il partito sarà al suo fianco per costruire la coalizione e il programma di mandato”, è il commento di Fabrizio Landi, segretario territoriale Federazione Forlì-Cesena.