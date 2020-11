Ospedali, scatta il livello rosso. Bonaccini: “Valutiamo restrizioni”

Questo consentirà di dedicare maggiori spazi e personale alla gestione dei pazienti covid. Al fine di limitare ulteriormente la contrazione di prestazioni, l’Ausl è già in contatto con la sanità privata per chiedere ulteriori integrazioni di prestazioni da parte loro.

Per quanto riguarda specificamente i posti letto, il passaggio al terzo livello è conseguente all’occupazione di oltre l’80 per cento dei posti di area internistico-pneumologica, e prevede l’attivazione, graduale, di 529 letti dedicati al covid di cui 75 di terapia intensiva.

“Come emerge dal quadro delineato – commenta il direttore sanitario aziendale Mattia Altini – la rete ospedaliera è in grado di fronteggiare un eventuale ulteriore aumento di pazienti che necessitano del ricovero ospedaliero, con accettabili limitazioni sul resto dell’attività sanitaria”.

Intanto il presidente Bonaccini ha twittato nel primo pomeriggio una novità. “Stasera videoconferenza con i sindaci dei capoluoghi e i presidenti di Provincia. Stiamo valutando nuove misure per evitare assembramenti. Ho sentito anche Zaia e Fedriga, le cui Regioni sono in fascia gialla come l’ER. L’obiettivo è fermare contagio e invertire curva pandemica”.

E intanto Emilia Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto sono le quattro Regioni per cui l’Istituto superiore di sanità, sulla base dei dati dell’ultimo monitoraggio, ritiene opportuno che siano anticipate le misure più restrittive. Ciò sulla base del report, che indica le regioni entrate in scenario 4 a rischio moderato con alta probabilità di progressione. Sul versante di gestione del virus e delle sue restrizioni, l’ER resta in zona gialla. Vi terremo aggiornati.