Covid: in Emilia Romagna 31 morti, nel Cesenate 44 nuovi casi

Oggi (mercoledì 11 novembre) nella provincia di Forlì-Cesena si sono registrati 84 casi di positività al Covid-19, nel Cesenate sono 44, così suddivisi sul territorio: Cesena 9, Cesenatico 9 (in totale i casi sul territorio sono 127), Verghereto 1, Borghi 1, Gambettola 5, gatteo 3, Longiano 1, Mercato Saraceno 4, San Mauro Pascoli 7, Savignano 2.

Si registra un decesso nel Cesenate, un uomo di 91 anni di Cesena.

Il direttore sanitario dell’Ausl Romagna, Mattia Altini sull’andamento dei contagi nella settimana dal 2 all’8 novembre. “Sebbene l’incremento di pazienti sul territorio romagnolo sia più contenuto rispetto alla media nazionale, e sebbene la percentuale di asintomatici sia del 44% (1 punto percentuale in più rispetto alla settimana precedente), l’incremento del numero di pazienti ci ha portati ad attivare le misure previste nel terzo livello del nostro Piano dinamico Covid – ribadisce il direttore sanitario – Dobbiamo essere chiari: non siamo nelle condizioni di non poter ricoverare pazienti: negli ospedali romagnoli il numero complessivo di posti letto è ovviamente superiore ai 529 dedicati al Covid riportati nel piano per il livello rosso, ma andare oltre significherebbe limitare di conseguenza il resto dell’attività sanitaria extra-Covid, ovviamente per le prestazioni non urgenti, ma sempre con un potenziale rischio per la salute generale della popolazione e con le conseguenze sociali che questo può rappresentare”.

+++ IL BOLLETTINO DI IERI +++

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 78.283 casi di positività, 2.428 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.670 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi dell’11,7%.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, sono 1.292 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 279 persone erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 415 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti. Su 1.292 asintomatici, 351 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 87 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 6 con gli screening sierologici, 15 tramite i test pre-ricovero. Per 833 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,2 anni.

La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna vede Modena con 599 nuovi casi e Bologna con 527; a seguire Reggio Emilia (275), Ravenna (168), Ferrara (162), Rimini (153), Parma(135), Piacenza (117). Poi Imola (208), Cesena (44) e Forlì (40).