Hotel sequestrati a Cesenatico, “diventino alloggi per senza tetto”. La proposta è della Onlus Rumori Sinistri, da sempre in prima linea per denunciare lo sfruttamento in riviera. Spazi per senzatetto è ciò che chiedono ricalcando in parte proposte di altre realtà che hanno avuto successo. “Sigilli per 7 milioni a famiglia di albergatori. La scure della Guardia di finanza – scrive Rumori Sinistri in una nota – cade su una famiglia molto conosciuta nel riminese: sequestrati hotel e case. Sono passati dieci anni dalle lotte e vertenze dei lavoratori e delle lavoratrici della Costa Romagna hotel, ricordiamo bene tutto, le minacce, le aggressioni, le condizioni di vita e di lavoro delle persone occupate all’interno di questa catena alberghiera che abbiamo supportato nella lunga estate del 2010″.