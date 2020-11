Attesa per oggi l’ordinanza regionale anti-assembramenti

E’ attesa per questa mattina (e, nel caso, entrerà in vigore da domani) l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna per limitare gli assembramenti e per inasprire le restrizioni. Un tentativo estremo del presidente Stefano Bonaccini per giocare d’anticipo e far restare la regione in ‘zona gialla’, quella con le misure più blande, valide per tutto il territorio nazionale. Il governatore si è confrontato ieri con i colleghi di Veneto e Friuli Venezia Giulia per definire misure il più omogenee possibili.